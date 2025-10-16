GreenPlaces Bisingen feiert Richtfest

GreenPlaces Deutschland feierte gestern im baden-württembergischen Bisingen Richtfest: Bis zum Frühjahr 2026 entstehen dort 34 modulare Gewerbeeinheiten mit rund 4.000 m² Nutzfläche. „Die nachhaltigen und flexiblen Gewerbeflächen von GreenPlaces bilden einen wichtigen Beitrag zur Stärkung unserer Wirtschaft“, sagte Bürgermeister Roman Waizeneggera anlässlich der Feier.

