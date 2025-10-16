34 modulare Gewerbeflächen
GreenPlaces Bisingen feiert Richtfest
GreenPlaces Deutschland feierte gestern im baden-württembergischen Bisingen Richtfest: Bis zum Frühjahr 2026 entstehen dort 34 modulare Gewerbeeinheiten mit rund 4.000 m² Nutzfläche. „Die nachhaltigen und flexiblen Gewerbeflächen von GreenPlaces bilden einen wichtigen Beitrag zur Stärkung unserer Wirtschaft“, sagte Bürgermeister Roman Waizeneggera anlässlich der Feier.
Auf dem rund 7.800 m² großen Grundstück in der Conrad-Röntgen-Straße 6 entstehen 34 modulare Gewerbeeinheiten. Sie eignen sich besonders gut für kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups aus Handwerk, Dienstleistung und Produktion. Die Nutzflächen, die unter anderem als Werkstatt, Lager, Büro oder Showroom genutzt werden können, summieren sich auf ca. 4.000 m².
Die zweigeschossigen Module umfassen jeweils 122 m² Nutzfläche und können einzeln erworben oder angemietet, aber auch zu größeren Einheiten zusammengelegt werden. Dieses Modell unterstützt insbesondere junge Unternehmen bei ihrer künftigen Expansion: Benötigen sie nach einigen Jahren zusätzliche Flächen, können sie benachbarte Räume anmieten – sofern verfügbar. Damit entfällt die aufwändige Suche nach einem neuen Standort. Jede Einheit ist mit einem großen Rolltor, einem eigenen Eingang sowie zwei Pkw-Außenstellplätzen ausgestattet. Photovoltaikanlagen auf dem Dach und Wärmepumpen unterstützen eine fossilfreie Energieversorgung.
„Bisingen passt perfekt in unsere Standortstrategie. Die Gemeinde verfügt über eine hohe Lebensqualität und wirtschaftliche Dynamik. Zudem ist der Standort über die in der Region vierspurig ausgebaute Bundesstraße 27 hervorragend mit Stuttgart, Tübingen und Reutlingen verbunden. Die Fahrzeit in diese wirtschaftlichen Oberzentren beträgt jeweils etwa eine Stunde. Das sind entscheidende Bedingungen für unsere Nutzer“, sagt Markus Eberhard, Geschäftsführer von GreenPlaces Deutschland Asset Management.