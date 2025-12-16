Greenpeak Partners und Rockstone fokussieren Mietwohnungsbau

Die Gründungsgesellschafter Daniel Beringer, Founding Partner von Greenpeak Partners, und Dietrich Rogge, Founding Partner der Rockstone-Gruppe, schicken mit Peakstone Development ein Unternehmen an den Start, dass den Mietwohnungsbau in den Fokus rückt.

.

Peakstone wird laut der Gesellschafter skalierbare Lösungen über die gesamte Immobilienwertschöpfungskette hinweg anbieten, von der Baurechtschaffung über die Entwicklung bis hin zum Betrieb. In 2022 hatten Greenpeak Partners und Rockstone mit iQ Spaces bereits eine Plattform gegründet, die sich auf die Entwicklung von Forschungs- und Laborimmobilien fokussiert.



„Die Life Science Plattform iQ Spaces ist das erste erfolgreiche Ergebnis unserer Strategie fokussierte Plattformen aufzubauen. Gemeinsam mit Peakstone werden wir nun das nächste Thema, den Mietwohnungsbau, umsetzen, da dieser Ansatz operative Tiefe und nachhaltige Skalierbarkeit garantiert“, sagt Daniel Beringer, Founding Partner von Greenpeak Partners und Gründungsgesellschafter von Peakstone.



Dietrich Rogge, Founding Partner von Rockstone sowie Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer von Peakstone, ergänzt: „Der deutsche Immobilienmarkt wird sich weiter nachhaltig verändern, daher kombinieren wir die Stärken von themenbezogenen Plattformen mit dem Immobilien-Know-how von Rockstone. Nach dem Thema Life Science als Spezialsegment, ist der Wohnungsbau ein offensichtliches Thema, denn bezahlbares Wohnen ist die soziale Frage der kommenden Dekade.“



Organisatorisch führt Peakstone die Arbeit von Rockstone fort und bündelt die gewachsene Expertise in einer neuen Struktur. Dies spiegelt sich auch in der Beteiligung von Andreas Krieger und Florian Sakowski wider, die als Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer strategische sowie operative Verantwortung übernehmen.



„Das Schaffen von erschwinglichem Wohnraum ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Gesellschaft und betrifft viele Seiten: die Städte, die Nutzer und die Investoren. Hier wollen wir mit Peakstone einen Beitrag leisten und Wohnimmobilien systematisch entwickeln“, sagt Florian Sakowski, Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer von Peakstone.

