Greenman verfolgt Netto-Null-Pläne für Fonds Open

Greenman Investments, Manager des alternativen Investmentfonds (AIFM) Greenman Open, hat die Netto-Null-Pläne des größten lebensmittelgeankerten Einzelhandelsimmobilien Investmentfonds Deutschlands genehmigt und zeitgleich seinen Sustainability Report veröffentlicht. Ziel ist es, die Netto-CO2-Emissionen des gesamten Portfolios bis 2050 auf null zu reduzieren. Dazu sollen die jährlichen Kohlenstoffemissionen des Fonds um durchschnittlich 3.500 Tonnen pro Jahr reduziert werden.

In Zusammenarbeit mit den verschiedenen Tochterunternehmen der Greenman Gruppe soll die Reduzierung der Emissionen mit Hilfe unterschiedlicher Initiativen im gesamten Portfolio umgesetzt und erreicht werden: Die 2021 gegründete Tochtergesellschaft Greenman Energy soll Photovoltaik-Solarzellen auf allen geeigneten Dächern und Parkplätzen aller geeigneter Immobilien installieren. Somit sollen bis 2050 über zehn GWh/Jahr im gesamten Portfolio erzeugt werden. Die Tochter plant darüber hinaus Schnellladestationen für E-Fahrzeuge auf den Parkplätzen aller Standorte zu installieren, mit denen nach Fertigstellung ca. sechs Millionen Elektrofahrzeuge pro Jahr aufgeladen werden können (ca. 245/Standort/Tag). Ein weiteres Kernprinzip der Strategie besteht darin, sich auf Gebäude- und Systemverbesserungen zu konzentrieren, wie z.B. die Kühlsysteme der Mieter, um den Energieverbrauch aller bestehenden, von Lebensmittelhändlern genutzten Gebäude auf maximal 161 kWh/m2 Mietfläche zu senken.



„Wir verfolgen für die Immobilien in unserem Fonds eine Buy-and-Hold-Strategie und beabsichtigen, sie auch während ihrer gesamten Lebensdauer zu behalten; sogar über das Jahr 2050 hinaus. Das bedeutet ebenfalls, dass wir bei Immobilien, die unseren Performance-Ansprüchen nicht genügen, versuchen werden die vorhandene Substanz zu behalten und die Gebäude umzubauen, anstatt abzureißen“, kommentiert Johnnie Wilkinson, CEO von Greenman.



Greenmans „5 by 25“-Verpflichtung, wonach mindestens fünf Prozent der Einnahmen des Fonds bis 2025 aus nicht-vermietungsbezogenen Aktivitäten stammen sollen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie. Greenman schätzt, dass ein sehr hoher Prozentsatz des Eigenkapitals, das im Rahmen des Netto-Null-Weges eingebracht wird, entweder zusätzliche Erträge für die Anleger generieren, oder sich direkt oder indirekt über andere Wertschöpfungsmechanismen positiv auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken wird.



„Lebensmittel sind ein Grundbedürfnis. Unser ambitionierter, aber gut durchdachter Plan hat dahingehend das Potenzial, die Gemeinden, in denen sich die Märkte des Fonds befinden, positiv und langfristig zu beeinflussen; ebenso wie die rund 280.000 Menschen, die unsere Geschäfte täglich besuchen. Mit unseren Bestrebungen wird Open’s Portfolio vollständig an das Pariser Abkommen angepasst. Ein Grundprinzip des europäischen Grünen Deals ist es, den ‚Ressourcenverbrauch vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln‘. Wir glauben, dass der Netto-Null-Weg von Open nicht nur dieses Ziel erreichen, sondern auch als Wegweiser für Eigentümer und Nutzer von Immobilien im Lebensmittelsektor dienen wird", fügt Wilkinson hinzu.