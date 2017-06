Greenman und Quilvest kaufen RheinBerg Passage von der Meag

RheinBerg Passage

Die irische Immobilieninvestmentgesellschaft Greenman Investments setzt ihren Wachstumskurs fort und hat in Bergisch Gladbach eine innerstädtische Einzelhandelsimmobilie von der Meag erworben. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Joint Ventures mit Quilvest Real Estate, der Immobilieninvestmentsparte von Quilvest Private Equity, die mit dieser Akquisition ihre dritte in den letzten 18 Monaten in Deutschland realisiert. Das Bruttoinvestitionsvolumen liegt bei etwa 30 Millionen Euro.

Die 2007 eröffnete „RheinBerg Passage“ befindet sich in der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße 14 in Bergisch Gladbach. Greenman und Quilvest Real Estate beabsichtigen das Hybridzentrum durch Optimierung der Mieterstruktur neu zu positionieren. Dabei werden die aktuellen Trends im Einzelhandel, wie zum Beispiel die steigende Nachfrage nach Erlebnisgastronomie und einer größeren Auswahl an Lebensmitteln, berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund laufen derzeit Mietvertragsverhandlungen mit großen Lebensmitteleinzelhändlern.



Die Meag hatte das Objekt im Jahr 2008 für ihren Immobilien-Spezialfonds Meag German SuperStores erworben. Der Fonds investiert deutschlandweit in großflächigen Einzelhandel an langfristig attraktiven Standorten. „Im Rahmen unserer aktiven Investitionsstrategie optimieren wir unser Bestandsportfolio durch An- und Verkäufe, mit dem Ziel einen langfristig stabilen Cashflow zu erwirtschaften. Dementsprechend nutzen wir die aktuelle Marktsituation, um das Portfolio optimal an die Bedürfnisse der Anleger anzupassen“, erläutert Dr. Hans Joachim Barkmann, Geschäftsführer der Meag den Verkauf.



„Die RheinBerg Passage ist eine attraktive Immobilie in hervorragender Innenstadtlage, die hohes Wertschöpfungspotential aufweist. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unserer Strategie nachhaltig zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im Center und Verbesserung der Attraktivität der Innenstadt beitragen“, so John Wilkinson, CEO von Greenman Investments. Bergisch Gladbach mit rund 110.000 Einwohnern liegt unweit von Köln im Rheinisch-Bergischen Kreis. Mit einem Kaufkraftindex von 116,9 gehört sie zu den kaufkraftstärksten Städten Deutschlands. „Das neue Konzept für die RheinBerg Passage beinhaltet vor allem einen Schwerpunkt auf Lebensmitteleinzelhandel. Das entspricht der zunehmenden Nachfrage nach einer größeren Auswahl an Lebensmitteln in Einkaufszentren.“