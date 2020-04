Greenman übernimmt Luxemburger COFIBOL

Greenman hat über seine Tochtergesellschaft Greenman Fund Administration (GMFA) eine 70-prozentige Beteiligung an der Compagnie Financière et Boursière Luxembourgeoise SA (COFIBOL) erworben. COFIBOL ist ein Anbieter von Fondsverwaltungs- und Unternehmensdienstleistungen mit Sitz in Luxemburg. Nach der Genehmigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) schloss Greenman Fund Administration die Übernahme am 31. März 2020 ab.

.

Die Übernahme stellt einen wichtigen Meilenstein für das Wachstum des Immobilienfondsmanagers dar. Aufbauend auf der 15-jährigen Erfahrung bei der Verwaltung unterschiedlicher Fonds und Joint-Venture-Mandate in Deutschland expandiert der in Dublin ansässige Immobilien-Investmentmanager nun in Europa nach Frankreich und Spanien. Im Fokus stehen dabei weiterhin Einzelhandelsimmobilien mit Lebensmittelschwerpunkt.



Für Greenman wird COFIBOL, vorbehaltlich der Genehmigung, als Fondsverwalter und Unternehmensdienstleister für alle in Luxemburg ansässigen Fonds und Anlageinstrumente, einschließlich des 760 Millionen Euro schweren Flaggschiff-Fonds Greenman Open, fungieren. Die Integration der Fondsverwaltung wird Greenman als Investment Management-Plattform stärken, es dem Team ermöglichen, effektiv auf Marktbedingungen, Mieterfragen und Investorenanfragen zu reagieren, und die Effizienz insgesamt erhöhen, was letztlich den Investoren zugutekommt und die Gesamtrendite verbessert.



COFIBOL wurde 1983 gegründet und bot bislang eine Reihe von Vermögensverwaltungs-, Buchhaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen für OGAW-Fonds für private und institutionelle Kunden an. Nach der Übernahme durch Greenman wird sich COFIBOL auf Lösungen für Alternative Investmentfonds (AIF) für die Private-Equity- und Real Estate-Branche (PERE) konzentrieren. Der PERE-Service wird Verwaltungs-, Transferagentur-, Firmenregister-, Gesellschaftsverwaltungs- und Berichtswesen sowie andere Zusatzdienste für AIFs und Investmentvehikel mit Sitz in Luxemburg umfassen.



„Für Greenman war die vertikale Integration in den vergangenen Jahren eine wesentliche Entwicklungsstrategie, und nun sehen wir die Vorteile in dieser besonderen Zeit von COVID-19. Die Integration von COFIBOL in die Greenman-Gruppe wird unsere operative Belastbarkeit weiter stärken und die geplante Ausweitung unserer Investitionsaktivitäten ermöglichen„, kommentiert Darragh Gogarty, CEO von GMFA. „Trotz COVID-19 halten wir an unserem Ziel fest, das verwaltete Vermögen in Europa in den nächsten fünf Jahren auf drei Milliarden Euro zu erhöhen“, so Gogarty weiter.



„Nach der Anfangsphase, in der COFIBOL vor allem OGAW-Fonds betreute, sind Christian Burrus und ich sehr erfreut über diese neue Partnerschaft mit Greenman. Mit Greenman teilen wir die gleichen Werte und sind überzeugt, dass die Konzentration auf PERE-Services COFIBOLS nächste Entwicklungsphase unterstützen wird“, fügt Vincent Priou, Aktionär und Vorstandsmitglied von COFIBOL, hinzu.



Kontinuität der derzeitigen Geschäftsvereinbarungen und des Serviceniveaus wird durch die Mitarbeiter Anne-Marie Maréchal, CCO, und Loic Dupont, CFO, gewährleistet, die in den Vorstand von COFIBOL eintreten werden.