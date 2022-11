Greenman startet Testversuch für virtuelle Realität

Greenman Open stellt die Weichen für die digitale Zukunft. Das Management zeigte vergangenes Wochenende im Rahmen eines Halloween-Events gemeinsam mit dem Metaverse-Infrastruktur-Anbieter Mapstar AG, wie Digitalisierung die Retaillandschaft verändern kann. Mit ihrem Metaverse für die reale Welt ermöglichte Mapstar den Besuchern des erst kürzlich als bestes Einkaufszentrum in Berlin bewerteten Biesdorf Centers, mit ihren eigenen Smartphones die Grenzen der Realität mit der digitalen Welt verschmelzen zu lassen.

