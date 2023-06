Greenman sichert erste Finanzierung für Hypercharger

Greenman Open erhält seine ersten Schnellladestationen für E-Autos. Das Tochterunternehmen Greenman Energy hat nach einer erfolgreichen Finanzierung von über 1,2 Millionen Euro seitens der Volksbank Wittenberg mit dem Bau der „Hypercharger“-Ladesäulen im Fachmarktzentrum Mahlsdorfer Märkte in Berlin begonnen.

.

Greenman plant, den Ausbau der erneuerbaren E-Ladeinfrastruktur zügig und sukzessive voranzutreiben und bis 2027 die ersten 66 Assets ihres Fonds Open auszustatten [wir berichteten]. Die für die Installation und Inbetriebnahme notwendige Investitionssumme von etwa 37 Millionen Euro wird aus einer Kombination aus Fremd- und Eigenkapital finanziert. Das Eigenkapital wird von Greenman Open (75 Prozent) und der Greenman-Gruppe (25 Prozent) bereitgestellt.



„Eine Bankenfinanzierung von Hyperchargern in dieser Höhe gab es meines Erachtens bisher nicht in der Branche. Dies ist ein klares Signal dafür, dass Banken Vertrauen in unsere Vision und die Zukunftsfähigkeit unseres Konzepts haben. Wir gehen davon aus, dass die Finanzierung des Ausbaus der erneuerbaren E-Mobilität sehr bald schon vom Einzelfall zum Alltagsgeschäft wird. Greenman Open und GME haben gemeinsam noch großes vor, und ich freue mich, dass der Weg frei ist für neue, zukunftsweisende Projekte„, erklärt Maximilian Bley, Geschäftsführer von Greenman Energy.



“Wir sehen einige Anknüpfungspunkte zwischen der systemrelevanten Energie- und Mobilitätswende und dem traditionelleren Immobiliengeschäft. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit einem Spezialisten für Investments in beiden Bereichen, und darüber, dass wir bei der Realisierung von dieser wichtigen Infrastruktur einen nachhaltigen Beitrag leisten können“, so Simone Lüllwitz, Head of Corporate Customers bei der Volksbank Wittenberg.



„Die aktuelle Planungsphase sieht vor, dass in den nächsten zwei Wochen am Objekt Mahlsdorfer Märkte insgesamt vier Ladesäulen in den Betrieb gehen. Darauf folgen nach unserem Konzept der Ausbau und Anschluss eines weiteren Standortes pro Monat. Zwar planen wir unser Geschäftsmodell noch weiter zu skalieren, doch allein diese konservative Schätzung lässt eine abschließende Elektrifizierung des Fondsportfolios von Open noch bis vor 2030 zu", so Bley weiter.



Greenman geht davon aus, dass bis zum Jahr 2030 etwa jedes vierte (15 Millionen) Auto auf deutschen Straßen E-Fahrzeuge sein werden. Greenman Energy zielt darauf ab, die Hypercharger-Stationen nicht nur in Supermärkten und Fachmarktzentren des Greenman-Fonds Open zu platzieren, um so der steigenden Nachfrage nach Lademöglichkeiten bei Lebensmitteleinkäufen entgegenzukommen. Geplant ist, bis 2027 etwa 250 betriebsbereite Ladestationen für Verbraucher zur Verfügung zu stellen.