Greenman Open vereinbart Debt Deal für Rastal Center

Greenman Open hat ein langfristiges Forward-Fixing Darlehen in Höhe von 24,2 Mio. Euro für die Finanzierung eines neuen, schlüsselfertigen Fachmarktzentrums in Höhr-Grenzhausen (Rheinland-Pfalz) mit einem Bankenkonsortium unterzeichnet. Ankermieter des Rastal-Centers, dessen Bau im November 2021 begonnen hatte [wir berichteten] und das nach Fertigstellung ein DNGB-Rating in Silber anstrebt, werden Lidl und Aldi sein.

