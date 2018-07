Greenman Open erwirbt Biesdorf-Center in Berlin

Biesdorf-Center

Die irische Immobilieninvestmentgesellschaft Greenman Investments hat das Biesdorf-Center auf der Weißenhöher Straße 108 in Berlin erworben. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 79 Millionen Euro. Das Einkaufszentrum verfügt über eine Mietfläche von rund 32.200 m². Kaufland umfasst etwa 12.500 m² Fläche und erwirtschaftet rund 40 Prozent der jährlichen Mieteinnahmen. Verkäufer des Biesdorf-Centers ist eine Tochtergesellschaft von Cerberus, die das im Jahr 2003 erbaute Einkaufszentrum seit 2013 im Bestand gehalten hatte.

In den vergangenen Jahren hatte der Finanzinvestor den Fokus auf die Optimierung des Mietermixes gelegt. Wesentlicher Bestandteil war dabei die Mietvertragsverlängerung mit Kaufland bis 2028 verbunden mit einem Mieterinvestment zwischen acht bis zehn Millionen Euro zur Modernisierung der Ladenflächen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2018 neue Mietverträge mit der Modekette TK Maxx und dem Fitnessdienstleister FitX abgeschlossen, die die jährlichen Mieteinnahmen um etwa 570.000 Euro erhöhten. Insgesamt investierte Cerberus Capex in Höhe von circa 9 Millionen Euro.



“Das Biesdorf-Center stellt eine hervorragende Ergänzung des Fondsportfolios unseres Greenman Open dar. Wir freuen uns daher sehr über dieses Investment, mit dem wir unser verwaltetes Immobilienvermögen (AuM) auf etwa 610 Millionen Euro erhöhen konnten. Nach dem erfolgreich durchgeführten Refurbishment wird die Immobilie einen maßgeblichen Beitrag zu den langfristigen Fondseinnahmen leisten. Das Biesdorf-Center fügt sich optimal in unsere Strategie ein, in Hybridcenter und Einzelhandelszentren zu investieren, die im Schwerpunkt an bonitätsstarke Lebensmitteleinzelhändler vermietet sind. Es wird zudem ein Pfeiler sein, von dem aus weitere Expansionspläne in Berlin und in ganz Deutschland vorangetrieben werden. Unsere Pipeline ist gut gefüllt. Wir planen im dritten Quartal 2018 weitere 140 Millionen Euro in vielversprechende Einzelhandelsobjekte für unseren Greenman Open zu investieren,“ so John Wilkinson, CEO of Greenman Investments.



Greenman Open wurde von Bottermann Khorrami LLP, Mazars und Duff & Phelps vertreten. Für Cerberus waren JLL und Goodwin LLP tätig.