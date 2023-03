Danilo Pettinari mietet für sein Restaurant eine Fläche von 635 m² im Innenhof des Open-Sky-Einkaufszentrum Westerwald Arkaden an. Das „Pettinari's“ bietet 280 Plätze, 120 davon auf einer Terrasse rund um den neu angelegten See. Die anderen Plätze befinden sich in einem flexibel, je nach Wetter offen gestaltbarem Wintergarten.

