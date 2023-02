Greenman kauft sich in Polen ein

Die Greenman Gruppe startet in Polen mit dem Kauf des polnischen Asset Managers und Bestandsentwicklers Newbridge Poland. Dieser managte bis dato Assets mit einem Gesamtvolumen von 150 Millionen Euro und wurde nun im Rahmen der Übername in Greeman Poland umfirmiert. Begleitet wird die Gründung der Tochter mit dem Ankauf eines Portfolios für den Fonds „Greenman European Supermarkets“ (GES).

.

Das neue Tochterunternehmen von Greenman beschäftigt vor Ort ein Team von 15 Mitarbeitern, die auf den Ankauf, das Management und die Entwicklung von Immobilien spezialisiert sind. CEO des neuen Arms von Greenman in Polen wird Barbara Wojdelko (34), ehemalige Geschäftsführerin von Newbridge.



Das Team wird seine sozialen und nachhaltigen Initiativen laut Greenman nach dem umfassenden ESG- und Netto-Null-Plan der Unternehmensgruppe ausrichten und mit den spezialisierten Tochtergesellschaften der Gruppe zusammenarbeiten - darunter Greenman Energy, zuständig für die Installation von Photovoltaikanlagen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge an den Assets, und Potager Farm, welche Anlagen für die vertikale Landwirtschafts bauen.



Begleitet wird die Gründung von Greenman Poland mit dem Ankauf eines Portfolios aus Einkaufszentren und Fachmarktzentren für den Fonds „Greenman European Supermarkets“ (GES). Die Assets mit einer Gesamtmietfläche von rund 87.000 m² liegen in Namyslow, Grodzisk Mazowiecki und Wloclawek. Ankermieter der Objekte bilden Carrefour, Rossmann, Jysk, CCC, Pepco und Spar. Der Fonds GES investiert in Lebensmitteleinzelhandelsimmobilien in ganz Europa, zuletzt Frankreich. Greenman Poland wurde zudem zum Asset Manager für GES ernannt.



„Die Akquisition unterstreicht unsere Expansionsstrategie in Europa. Neben den Liegenschaften haben wir uns vor allem eine Partnerschaft mit einem äußerst erfahrenen Team von Immobilienexperten für Einzelhandelszentren gesichert, die unsere Gruppe und die Investoren der Fonds um ein hohes Maß an geografischer Vielfalt bereichern„, kommentiert John Wilkinson, CEO der Greenman Gruppe.



In Polen trifft eine hohe Nachfrage nach modernen und zukunftsfähigen Nahversorgern auf eine partiell unzureichend gedeckte Verfügbarkeit solcher Flächen. Dies birgt viel Entwicklungspotential. Die hohe Nachfrage seitens Kunden nach Angeboten und Mietern nach Flächen wie wir sie in Grodzisk Mazowiecki, Namyslow oder Wloclawek haben, belegt unsere Wachstumsstrategie und ermöglicht langfristige, nachhaltige und gesicherte Cash-Flows für den GES“, so Barbara Wojdelko, CEO von Greenman Poland.