Greenman kauft 33 Edeka-Miha-Immobilien für 143 Mio. Euro

Greenman Investments hat 33 an Edeka-Miha vollvermietete Einzelhandelsimmobilien für die Summe von 143 Millionen Euro für den Greenman Open Fonds in zwei separaten Transaktionen erworben. Alle akquirierten Supermärkte liegen in Ost- und Norddeutschland. Der Immobilienfondsmanager steigert damit das Volumen des Greenman Open Fonds auf insgesamt 570 Millionen Euro, womit dieser den größten Einzelhandelsimmobilienfonds mit Fokus auf Lebensmittel in Deutschland darstellt.

.

„Unsere jüngsten Zukäufe für den Greenman Open Fonds ergänzen unser bestehendes Portfolio von Supermärkten mit Lebensmittel-Schwerpunkt in ganz Deutschland. Mit Edeka-Miha ist es bereits unsere vierte Sale & Lease-Back-Transaktion. Wir freuen uns darauf, diese langfristige Geschäftsbeziehung fortzusetzen und die Potenziale des Portfolios in den kommenden Jahren zu maximieren“, erläutert Johnnie Wilkinson, CEO und Executive Director von Greenman Investments.



Von Edeka-Miha hat der Immobilienfondsmanager vier Immobilien für 25 Millionen Euro gekauft und an die Immobilien-Service-GmbH zurückvermietet. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) liegt bei 11,5 Jahren. Drei der Supermärkte sind an die Edeka-Cash & Carry-Marke Mios weitervermietet. Mit dem Erwerb dieser Einzelhandelsimmobilien besitzt der Fonds nun Objekte, die alle operativen Edeka-Marken umfassen. Damit kann Greenman aus erster Hand nachvollziehen, wie sich die verschiedenen Einzelhandelskonzepte des Lebensmittelhändlers entwickeln.



Beraten wurde der Immobilienfondsmanager zu den rechtlichen Aspekten beider Transaktionen von White & Case, zur technischen Due Diligence beider Transaktionen von Reak, zu den steuerlichen Aspekten der jüngsten Transaktion von Mazars und zu den finanziellen Aspekten der jüngsten Transaktion von Tinavis.



Von der TLG Immobilien AG erwarb der Greenman Open Fonds erst vor wenigen Tagen ein 29 Objekte umfassendes Einzelhandelsimmobilien-Portfolio für insgesamt 118 Millionen Euro [wir berichteten]. Diese Immobilien sind langfristig zu 100 % vermietet, wobei die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) 11,28 Jahre beträgt.