Greenman holt Deloitte-Finanzexperte Pat Cullen

Greenman Investments hat den Finanzdienstleistungsspezialisten Pat Cullen zum Non-Executive Director ernannt. Cullen kommt von Deloitte, wo er fast 30 Jahre lang als Partner Leiter der Steuerabteilung, Leiter der Finanzabteilung und schließlich als CEO tätig war.

„Wir freuen uns sehr, Pat Cullen bei Greenman willkommen zu heißen. Sein einzigartiger Erfahrungsschatz, der auf seinem tiefen Know-how in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Risikomanagement fußt, wird uns eine große Hilfe sein und Greenman und meine Kollegen dabei unterstützen, unsere Expertise und unseren Service weiter ausbauen zu können. Das erfolgreiche Management von Lebensmitteleinzelhandels-Immobilien erfordert künftig den Einsatz neuer Technologien, um die im Bestand befindlichen Objekte nachhaltig zu gestalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Flächen den sich schnell verändernden Anforderungen entsprechen.“, sagt CEO Johnnie Wilkinson.



Cullen wird bei Greenman Investments eng mit dem CEO Johnnie Wilkinson und den weiteren Vorstandsmitgliedern zusammenarbeiten, um Investitionsentscheidungen konstruktiv zu hinterfragen und die von Greenman verwalteten Immobilienfonds, mit Fokus auf LEH-Immobilien, in die nächste Wachstumsphase zu führen, während der Fondsmanager weiter in Europa expandiert.