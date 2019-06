Greenman eröffnet Fachmarktzentrum in Leinefelde

Das neue Fachmarktzentrum Leinefelde, das Greenman Investments im Herbst 2018 von RMA Managment erworben hatte, wurde heute nach umfassendem Umbau und Erweiterung komplett eröffnet. Das verkehrsgünstig gelegene Fachmarktzentrum an der Herderstraße verfügt über eine Gesamtmietfläche von ca. 11.000 m² und zusätzlich über knapp 220 Parkplätzen. Mieter sind neben einem Edeka-Supermarkt auch ein Toom-Baumarkt, ein Modefachmarkt, ein Schuhanbieter, ein Metzger sowie ein Bäcker. Der Edeka ist mit rund 4.200 m² Fläche der größte im Freistaat Thüringen.

