Greenman ernennt Moritz Lind zum Head of Portfolio

Greenman will sein Portfolio ausbauen und hat sich hierfür Verstärkung geholt: Moritz Lind ist neue Head of Portfolio und bereits zu Beginn des Monats in Berlin gestartet. Er verfügt über mehr als zwölf Jahre Immobilienerfahrung mit einem Schwerpunkt auf Einzelhandelsimmobilien. Vor Greenman war Lind bei JLL Retail Asset Management und von 2013, bis zur Übernahme durch JLL im Jahr 2016, bei der Acrest Property Group in Berlin tätig. Lind war zudem bei Savills in Frankfurt und Berlin beschäftigt in den Bereichen Transaktionen und Asset Management.

Helaba sichert Edeka-Portfolio mit 61,5 Mio.

Neben der neuen Personalie hat der Investmentfondsspezialist zudem für seinen Fonds Greenman Open mit der Helaba eine Finanzierung in Höhe von 61,5 Mio. Euro für ein großes Edeka-Portfolio abgeschlossen. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 8,5 Jahre. Das Edeka-Portfolio wurde für den Fonds im März 2019 von der TLG Immobilien erworben [Greenman kauft 33 Edeka-Miha-Immobilien für 143 Mio. Euro ]. Die Supermärkte sind über ganz Deutschland verteilt. Das gesamte Portfolio weist, bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) von 10 Jahren, eine Vermietungsquote von 100% auf.