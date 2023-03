Greenman Energy schließt Kooperationsvertrag mit Schoofs

Greenman Energy hat auf der MIPIM in Cannes einen exklusiven Rahmenvertrag mit Schoofs Immobilien unterzeichnet. Die Unternehmen planen, sämtliche neue Projekte, die Schoofs realisiert, von nun an über GME mit Dach-Solaranlagen und Hyper-Ladestationen auszustatten. Darin eingeschlossen sind die elf mit insgesamt 200 Wohnungen überbauten Super- und Fachmärkte, welche Schoofs derzeit im Volumen von 215 Millionen Euro und mit insgesamt 24.000 m² Dachfläche für den Fonds Greenman Open realisiert. Eine DGNB-Gold-Zertifizierung aller neuen Schoofs-Immobilien wird angestrebt.

.

Greenman Energy wird den Mietern der Objekte bis zu 85 Prozent des grünen Stroms zur Verfügung zu stellen. Dafür sollen bedarfsorientierte Stromabnahmeverträge geschlossen werden. GME wird den führenden deutschen Lebensmitteleinzelhändlern und Ankermietern der Märkte damit erstmals eine Stromabnahme direkt vom Vermieter ermöglichen.



„Wir sind erfreut, unsere Zusammenarbeit mit Schoofs Immobilien fortzusetzen und ihr Know-how in der Immobilienentwicklung mit unseren Lösungen für PV-Anlagen und Hyperchargern zu kombinieren. Wir wissen, wie wichtig zuverlässige Entwickler in turbulenten Marktphasen sind. Unsere Priorität liegt nun darin, die Immobilien von Schoofs mit erneuerbaren Energien auszustatten und so der Verpflichtung nachzukommen, die kombinierten Netto-Kohlenstoffemissionen des Open-Portfolios bis 2050 auf null zu reduzieren. Außerdem werden durch die Installation von Solar-betriebenen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, die Mieter bei der Reduzierung ihrer eigenen Scope-3-Emissionen unterstützt„, erklärt Maximilian Bley, Geschäftsführer von Greenman Energy.



„Ich bin überzeugt, dass die erfolgreiche Entwicklung von Immobilien darin besteht, einen Mehrwert für die Gesellschaft und ihre Umwelt zu schaffen. Deshalb ist es uns wichtig, mit Greenman als exklusivem Partner zusammenzuarbeiten, um unsere Objekte mit modernen Anlagen zur Stromgewinnung und Ladeinfrastruktur auszustatten. Wir wollen nicht nur den CO2- Fußabdruck unserer Neubauprojekte reduzieren, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und zum Ausbau kritischer Infrastruktur leisten. Die Kompetenz und Praxiserfahrung von Greenman Energy im Bereich der erneuerbaren Energien stimmt uns zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine nachhaltige Zukunft für unsere Immobilien schaffen werden“, erklärt Mohamed Younis, Geschäftsführer von Schoofs Immobilien Frankfurt.