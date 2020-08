Greenfield Development baut Technologiepark am Flughafen Leipzig/Halle

Die Greenfield Development GmbH hat am am Flughafen Leipzig/Halle mit dem Bau begonnen. Nach Angaben des Investors ist die Baugenehmigung Mitte Juli eingegangen. Es sollen Lager- und Produktionsflächen, aber auch Bürogebäude für Logistikunternehmen entstehen.

.

Das 85.000 m² große Grundstück als Erbbaurecht der Flughafen Leipzig/Halle GmbH befindet sich südlich des World-Cargo-Centers, zum Vorteil der Mitarbeiter direkt am S-Bahn-Halt. In 4 km Entfernung liegt das große DHL-Hub für Luftfracht-Express weltweit mit zurzeit etwa 60 Frachtflugzeugen, die jede Nacht alle großen Wirtschaftszentren weltweit zur „next-day-Belieferung“ anfliegen.



Zum Neubau gehören 45.000 m² Hallenfläche, Mezzanineflächen und 3 Bürogebäude mit ca. 4.000 m². Die Ausstattung der Bürohäuser wird sehr hochwertig sein: Hohe Räume für Open Space Konzepte, bodentiefe Fenster und Klimaboden. Die ersten Hallen sollen bereits im Februar 2021 an die ersten Mieter übergeben werden; weitere Hallen dann ab April 2021. Aktuell sind noch Flächen verfügbar.



Wie alle vorherigen Projekte wird auch der Neubau am Airport Leipzig/Halle nach den Vorgaben des KfW-Energieeffizienzprogramm 55 gebaut. Der Jahresprimärenergiebedarf liegt auch hier mind. 45 % unter den aktuellen Energievorgaben der EnEV. Dies bedeutet eine sehr CO2-effiziente Bauweise: Top Dach- und Wandisolierung, Photovoltaikanlage und Stromspeicher 400 kWh zur Selbstnutzung des grünen Stroms für Beleuchtung und Prozesse wie z.B. für Elektro-Stapler und Fördertechnik sowie für Ladegeräte für E-Mobilität. Die Hallenheizung läuft über ein hocheffizientes Solar-Luft-System an der Südfassade als Grundheizung. Für kalte Wintertage stehen zusätzlich Gasdunkelstrahler zur Verfügung. In allen Hallen gibt es viel Tageslicht über Lichtbänder im Dach mit Hagelschutz, LED-Beleuchtung mit Lichtsteuerung sowie weitere Bausteine speziell für anspruchsvolle Nutzer, die Qualität benötigen und ihren Carbon-Footprint möglichst klein halten wollen.



Die Hallenböden haben eine Tragfähigkeit von 10 t/ m², eine WGK-Folie unter der Bodenplatte und eine äußerst leistungsfähige Sprinkleranlage. Der Neubau ist dadurch für hochwertige Logistik, Lebensmittel- und Pharmalager, E-Commerce und Fulfillment geeignet, ebenso wie für Automotive-Komponentenfertigung, Reifen- &-Räder-Montage und natürlich auch für Luftfracht-Ersatzteile weltweit.



Durch die Realisierung dieses Neubauprojektes am Airport Leipzig/Halle verstärkt Greenfield seine Marktposition in den neuen Bundesländern. Im GVZ Leipzig hat der Investor einen Supplier-Park für Lieferanten der Porsche AG errichtet und in Kölleda bei Erfurt ein Teilezentrum für MDC/ Daimler AG. Weitere Neubauten sind in Leipzig-Nord, im Raum Stuttgart und Rastatt, in NRW sowie im Raum Berlin geplant. Greenfield Development wird auch den Neubau am Flughafen Leipzig/ Halle langfristig im eigenen Bestand halten.