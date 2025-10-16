Feierlicher Spatenstich
GreenBiz Park Erding: VIB startet neue Bauphase mit Sonima als Mieter
Mit der Sonima GmbH, einer Tochter der Pfenning-Gruppe, hat VIB Vermögen einen weiteren Mieter für den GreenBiz Park Erding gewonnen. Der Mietvertrag über 17.000 m², der gestern zum Spatenstich bekannt gegeben wurde, steigert die Vermietungsquote des Gesamtprojekts auf rund 70 Prozent.
„Dass wir noch vor dem Spatenstich das gesamte Neubau-Modul an die Sonima GmbH vermietet haben, zeigt das enorme Potenzial, das in diesem Standort steckt“, betont Nicolai Greiner, Vorstand der VIB Vermögen AG.
Mit dem symbolischen ersten Spatenstich gestern wurde der nächste Bauabschnitt in die Realisierung geschickt. Insgesamt investiert VIB rund 26 Millionen Euro in die Neubauhalle. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Bereits vor Bezug der Neubauflächen nutzt der Mieter vorübergehend 10.000 m² der bereits realisierten Light-Industrial-Flächen im GreenBiz Park.
„Als Spezialist für individuelle Light Industrial- und Supply-Chain-Lösungen haben wir im GreenBiz Park in Erding ideale Voraussetzungen vorgefunden, um unser Standort-Netzwerk strategisch zu erweitern. Am neuen Standort können wir unseren Kunden vielfältige Dienstleistungen von der Lagerung und Produktionsversorgung bis hin zum globalen Versand von Fertigwaren und Ersatzteilen bieten“, so Georg Lammers, Geschäftsführer der Pfenning Logistics GmbH.
Auf dem 215.000 m² großen Areal im GreenBiz Park will die VIB insgesamt drei Bürogebäude und fünf Immobilien für Nutzer aus dem Bereich Light Industrial entwickeln. Zusammen genommen sollen Mietflächen von rund 82.000 m² entstehen. Davon sind etwa 15.700 m² für Büro-, Labor- und Serviceflächen sowie 66.300 m² für Produktion und Lager vorgesehen. Für den GreenBiz Park strebt die VIB eine Zertifizierung nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an.
Im Dezember 2024 war die erste Gewerbeimmobilie im GreenBiz Park fertiggestellt und an den Mieter Intercell Pharma übergeben worden [wir berichteten]. Mit den bisherigen Abschlüssen sind rund 70 Prozent der geplanten Projektierung erfolgreich vermietet.