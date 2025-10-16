GreenBiz Park Erding: VIB startet neue Bauphase mit Sonima als Mieter

Mit der Sonima GmbH, einer Tochter der Pfenning-Gruppe, hat VIB Vermögen einen weiteren Mieter für den GreenBiz Park Erding gewonnen. Der Mietvertrag über 17.000 m², der gestern zum Spatenstich bekannt gegeben wurde, steigert die Vermietungsquote des Gesamtprojekts auf rund 70 Prozent.

.