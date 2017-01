Greenberg Traurig baut Service-Angebot für Immobilienbranche aus

Greenberg Traurig hat in London sechs renommierte Partner und ihre Teams mit Schwerpunkt auf Immobilien, Fondsstrukturierung, Private Equity, M&A und Steuern gewinnen können. Mit dem 24-köpfigen Anwaltsteam vervollständigt Greenberg Traurig das europäische Angebot der vier Büros in Amsterdam, Berlin, London und Warschau sowie einer assoziierten Partnerkanzlei in Mailand.

Das Team wechselt aus dem Londoner Büro von King & Wood Mallesons (KWM, ehemals SJ Berwin). Die Private-Equity-Fondsanwälte Steven Cowins und Marc Snell, der Immobilientransaktionsanwalt Matthew Priday, die Gesellschaftsrechts-, Private-Equity- und M&A-Anwälte Michael Goldberg und David Fitzgerald sowie der Steueranwalt Clive Jones verstärken die Kanzlei als Partner...

[…]