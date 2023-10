Green Buildings machen mehr als die Hälfte des Büroneubaus aus

Mehr als die Hälfte der in den vergangenen zwölf Monaten neu errichteten Bürogebäude in den sieben Immobilienhochburgen sind Green Buildings. Von den rund 1,28 Millionen m² erhielten 760.000 m² eines der in Deutschland gängigen Nachhaltigkeitszertifikate DGNB, LEED oder BREEAM. Das geht aus dem Cesar 2023 (Certification and Sustainability Radar) von JLL hervor.

.

„Nutzer wie auch die Immobilienbranche sind umweltbewusster geworden. Nachhaltigkeitsmaßnahmen wie zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft, die auf Langlebigkeit und Wiederverwertbarkeit von Materialien setzt, sind gefragter denn je. Mit der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz wurden nun erstmalig landesspezifische Vorgaben durch bundeseinheitliche Regelungen ersetzt, was mehr Rechtssicherheit für Beteiligte schafft und dadurch den Weg zu mehr Green Buildings ebnet.“, sagt Dunja Nigrin, Head of Project & Development Services JLL DACH.



Im Büroflächenbestand fällt die Green-Building-Quote allerdings deutlich niedriger aus: Von den 97,5 Millionen m² verfügten zum Ende des zweiten Quartals 2023 rund 11,4 Prozent über eine Zertifizierung. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Wachstum von 0,6 Prozent. Den mit Abstand größten Anteil zertifizierter Flächen gibt es in Frankfurt mit 26 Prozent. Deutlich abgeschlagen befinden sich dahinter Düsseldorf mit zwölf Prozent und München mit elf Prozent. Den geringsten Anteil an zertifizierten Flächen weist Stuttgart mit sieben Prozent auf.



Der Anteil der Green Buildings am Büroflächenumsatz in den sieben Immobilienhochburgen war im ersten Halbjahr 2023 mit 22 Prozent so hoch wie noch nie. 2018 lag er bei 14 Prozent. Im ersten Halbjahr dominierte erneut Frankfurt mit 41 Prozent, gefolgt von Köln, dort machten zertifizierte Flächen rund 25 Prozent des Umsatzes aus. Der größte Vertragsabschluss über zertifizierte Flächen wurde in Berlin getätigt: In der Mediaspree mietete Boston Consulting rund 18.800 m². RTL Nord mietete in der Hamburger Hafencity rund 17.200 m², die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg zog in der Innenstadt auf 10.000 m².



Mit 57 Prozent war der Sektor Banken und Finanzdienstleistungen im ersten Halbjahr 2023 der aktivste Mieter zertifizierter Büroflächen. Mit 29 bzw. 28 Prozent folgen Unternehmen aus Verlagswesen und Medien sowie unternehmensbezogene Dienstleister. Eine deutliche Diskrepanz gibt es zudem bei der Herkunft der Unternehmen: Während der Anteil an zertifizierten Flächen im vergangenen Halbjahr bei ausländischen Firmen 55 Prozent betrug, lag er bei deutschen Firmen bei lediglich 19 Prozent. Internationale Unternehmen legten also zuletzt deutlich mehr Wert auf hohe Nachhaltigkeitsstandards in ihren Büros.