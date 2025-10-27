Graz: Immovate baut ehemalige Kaserne zu Studentenbuden um

Der Wiener Entwickler Immovate beginnt den Umbau der ehemaligen Kirchner Kaserne im Stadtteil Jakomini Verde in Graz. Ab dem Sommersemester 2027 entstehen dort 43 Garçonnièren und WG-Einheiten für 64 Studierende, die dann von Greenbox übernommen werden. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 9,8 Millionen Euro.

