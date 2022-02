GrayCap holt Christian Müller als Prokurist an Bord

Christian Müller

© GrayCap Asset Management

GrayCap Asset Management hat Christian Müller zum Prokuristen berufen. Aktuell betreut das Unternehmen Assets under Management mit einem Volumen von rund 720 Mio. Euro.

.

Christian Müller legt in seiner neuen Funktion den Fokus auf die Umsetzung ESG-relevanter Maßnahmen in den vom Unternehmen gemanagten Objekten und zeichnet dafür verantwortlich. Darüber hinaus wird er gemeinsam mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Lars H. Flechsig das technische und kaufmännische Asset Management für die beauftragten Mandate weiterentwickeln. Zu den Aufgaben des 44-jährigen Immobilienexperten gehört außerdem die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der An- und Verkaufsstrategien der bestehenden Kunden.



Christian Müller verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft. Vor seinem Wechsel zu GrayCap war er Head of Asset Management bei Luwin Real Estate Managers und hatte dort die bundesweiten Asset Management-Aktivitäten des Unternehmens geleitet. Zu seinen weiteren Stationen gehören unter anderem Patrizia Deutschland, Triuva, IVG sowie Tishman Speyer.