Graubner erwirbt Wohnprojekt in Lüneburg von MWCM

Graubner Projektentwicklung erwirbt von der MWCM Holding GmbH im Lüneburger Stadtteil Rotes Feld ein attraktives Entwicklungsgrundstück mit Baugenehmigung. Das Projektvolumen des Wohnprojekts mit einer BGF von 7.100 m² wird mit 35 Millionen Euro beziffert.

