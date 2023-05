Graubner erwirbt Logistikobjekt in Gallin

Die Graubner Gruppe sichert sich im Rahmen eines Off-Market-Asset-Deals ein Grundstück im Gewerbegebiet Businesspark A24 in Gallin. Das ca. 28.000 m² große Areal ist mit einer ca. 6.300 m² großen Logistikhalle bebaut.

.

Der Bestand aus den Jahren 2000 und 2020 wird um einen ca. 10.000 m² großen Neubau erweitert, welchen die Köster GmbH, KC Logistikimmobilien Hamburg, als Generalbauunternehmer realisiert. Die Baugenehmigung wurde im März 2023 erteilt, die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf einem hohen Baustandard, u.a. Fassadenbegrünung, Fußbodenheizung und LED Beleuchtung, welcher nach Abschluss mit DGNB Gold zertifiziert werden soll. Die Bestandsbebauung soll ebenfalls eine Zertifizierung, mindestens DGNB Silber, erhalten. Mieter der Neubaufläche ist die Firma Landmann Germany GmbH, welche auch schon die Bestandsflächen nutzt und einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen hat.



Mit der guten Anbindung an die Autobahn A24 und die Frachtflughäfen von Hamburg und Berlin ist der Businesspark A24 ein überzeugender Logistikstandort, aber auch ein optimaler Gewerbestandort für das verarbeitende Gewerbe. Das 300 ha große Gewerbegebiet liegt direkt an der wichtigsten Verkehrsader zwischen Hamburg (60 km) und Berlin (230 km) und ist mit einer eigenen Autobahnausfahrt und einer Auffahrt in Richtung Hamburg versehen.



Der Ankauf sowie die Mietvertrags- und GU-Vertragsverhandlungen wurden von der Kanzlei Neuwerk begleitet.