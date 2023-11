Gras übergibt Standort Ötigheim an Noerpel

Die Gras Gruppe setzt einen klaren unternehmerischen Fokus. Mit gezielten Investitionen treibt das Unternehmen sein Wachstum in den Regionen Neuwied, Mannheim und dem Großraum Köln weiter voran. Parallel dazu übergibt die Gras Gruppe zum 1. Januar 2024 den Netzwerkstandort Ötigheim bei Karlsruhe an die Noerpel-Gruppe.

.