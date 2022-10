Der kanadische Granite REIT hat die beiden letzten verfügbaren Units ihrer dieses Jahr fertiggestellten Neubauhalle in Altbach an die Krannich Solar GmbH & Co. vermietet. Die spekulativ errichtete Logistikimmobilie auf dem 13 Hektar großen Grundstück ist damit vollvermietet. Der REIT bezifferte das Projektvolumen zum Start mit rund 29 Mio. Euro.

