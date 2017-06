Granit mietet Flagshipstore auf der Tauentzienstraße in Berlin

Das schwedische Design- und Lifestylegeschäft Granit mietet eine Ladenfläche mit insgesamt ca. 360 m² in der Tauentzienstraße 1 in Berlin-Charlottenburg. Vormieter der Einheit in prominenter Ecklage, direkt gegenüber des KaDeWe, war die Deutsche Bank. Die Eröffnung des Ladengeschäftes ist im Sommer dieses Jahres geplant. Vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Berlin. Vermieter der Immobilie ist eine private Eigentümergemeinschaft.

