Grandhotel Hessischer Hof muss schließen

Das Grandhotel Hessischer Hof, eines der bekanntesten Häuser der Mainmetropole, muss schließen. Als Grund gibt der Betreiber die hohen Verluste durch die Corona-Pandemie sowie die schlechten Aussichten in der Touristen- und Messehotellerie in der Mainmetropole an. Binnen der nächsten zwei Jahre sei nicht mit einer Erholung auf notwendigem Niveau zu rechnen.

.

Das Hotel mit seine 121 Zimmer und Suiten liegt unmittelbar gegenüber dem Messegelände und wird im vierten Quartal schließen. „Die wirtschaftlichen Verluste durch Corona sind so groß, dass keine andere Wahl bleibt“, sagt Jens Huwald, der Sprecher der Hessischen Hausstiftung gegenüber den Medien, in der das Landgrafengeschlecht von Hessen seine Besitztümer organisiert hat. Das ausbleibende Messegeschäft schaffe keine Perspektive für das Fünf-Sterne-Hotel. Das Gebäude in der Friedrich-Ebert-Anlage 40 - in unmittelbarer Nähe des Messe-Haupteingangs und nur einen Steinwurf vom Hauptbahnhof entfernt - bleibt einem Sprecher zufolge vorerst im Besitz der Hessischen Hausstiftung.