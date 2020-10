Grand Park Hotel Rovinj in Kroatien zur „Hotelimmobilie des Jahres 2020“ gekürt

Das „Grand Park Hotel Rovinj“ in Kroatien hat den Preis „Hotelimmobilie des Jahres 2020“ gewonnen. Die Auszeichnung wurde gestern im Rahmen der Hotelforum-Fachkonferenz verliehen. „Der diesjährige Preisträger überzeugt durch die gelungene Kombination aus klarer, moderner Architektursprache der kroatischen Architekten 3LHD aus Zagreb und die elegante, italienische Handschrift in der Innenarchitektur von Piero Lissoni und Partnern aus Mailand. Das Grand Park Hotel Rovinj ist so in die Umgebung eingebettet, dass sich für den Gast diverse spektakuläre Blickachsen in die Bucht und auf den Ort Rovinj ergeben. In Kombination mit der intensiven Bepflanzung des Gebäudes entsteht ein respektvoller Umgang mit dem hügeligen Küstenstreifen zwischen der Wasserlinie und den umgebenden Pinien“, kommentiert Andreas Martin, Geschäftsführer der Hotelforum Management GmbH.

