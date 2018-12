Grand Opening des dritten „First Choice Business Center“ in Neuss

Am 22. November fand in der Stresemannallee 4B in Neuss die große Eröffnung des First Choice Business Centers statt. Mehr als 100 Gäste konnten sich bei entspannter Live-Musik, Canapés und Cocktails von der Bar einen ersten Eindruck vom Business Center verschaffen. Unter den Gästen befanden sich neben zahlreichen Unternehmern aus der Region auch Andreas Galland, Amtsleiter der Wirtschaftsförderung Neuss, der gemeinsam mit Geschäftsführer Rüdiger Swoboda feierlich das Eröffnungsband durchschnitten hat. Außerdem wurde Hans-Jürgen Petrauschke, Politiker und Landrat des Rhein-Kreises Neuss begrüßt, sowie Angelika Quiring-Perl, die bereits seit 1979 Mitglied im Rat der Stadt Neuss ist und politische Schwerpunkte, wie die Sozialpolitik, als ihren Fokus ansieht.

Neben dem Unterhaltungsprogramm ging es natürlich auch ums Geschäft - schon auf dem Event haben mehrere Gäste Interesse an den Räumlichkeiten gezeigt und laut des Betreibers nach einer individuellen Beratung bereits Mietverträge abgeschlossen. Auf Rückfrage wollte der Investor, die Sirius Facilities, keine Auskunft zur vorliegenden Vermietungsquote geben. Für die Zukunft plant Geschäftsführer Rüdiger Swoboda eine Expansion der Flächen des Business Centers, da mit einer wachsenden Nachfrage gerechnet wird. Neuss ist durch seine unmittelbare Nähe zu Düsseldorf ein attraktiver Standort. Außerdem ist ein Ausbau der Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss geplant. Andreas Galland äußerte ebenfalls Zuversichtlichkeit bezogen auf die Anzahl der Interessenten und sieht das First Choice Business Center als Gewinn für die Stadt Neuss.