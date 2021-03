Grand City Properties steuert robust durch die Krise

Grand City Properties operatives Leistung zeigt sich robust. Trotz des herausfordernden Umfelds im vergangenen Jahr lag das Ergebnis innerhalb der Prognose. Die Nettomieteinnahmen für das Jahr 2020 beliefen sich auf 372 Mio. Euro gegenüber 383 Mio. Euro im Jahr 2019, ein Rückgang um 3 % aufgrund der vielen Verkäufe im Jahresverlauf.

.

Grand City Properties S.A. hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 bekanntgegeben. Demnach ist der FFO I (zuvor definiert als FFO I nach Perpetualpapierzuteilung) um 2 % gegenüber dem Vorjahr auf 182 Mio. Euro angestiegen. Der FFO I vor Perpetualpapierzuteilung für 2020 stieg auf 215 Mio. Euro gegenüber 212 Mio. Euro im Jahr 2019 und lag damit komfortabel innerhalb der Prognose. Dieser Anstieg wurde durch eine verbesserte operative Effizienz sowie ein Mietwachstum auf like-for-like Basis von 1,8 % getrieben, was einen Rückgang der Nettomieteinnahmen aufgrund von Veräußerungen im Laufe des Jahres teilweise ausglich. Der Leerstand liegt per Dezember 2020 bei 6,2 %, eine deutliche Verbesserung gegenüber 6,7 % per Dezember 2019.



„Trotz der Herausforderungen im Jahr 2020 ist GCP unbeeindruckt geblieben und konnte in diesem Jahr eine stabile operative Profitabilität sowie Wertschöpfung für die Aktionäre erzielen und seine liquiden Mittel mit Blick auf zukünftige, potentielle Opportunitäten erhöhen. Auch in Zukunft werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, die Qualität unseres Portfolios zu verbessern. Davon werden alle Stakeholder profitieren, einschließlich unserer Aktionäre, Mieter sowie der Umwelt und Gemeinden rund um unsere Portfoliostandorte. Ich bin dankbar für den unschätzbaren Einsatz jedes einzelnen Mitglieds unseres Unternehmens und bin zuversichtlich, dass wir alles, was das nächste Jahr zu bieten hat, erfolgreich angehen werden“, kommentiert CEO Refael Zamir.



Im Laufe des Jahres veräußerte GCP Vermögenswerte in Höhe von rund 970 Mio. Euro, die sich hauptsächlich in Sekundärstädten in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern befinden.



Im Jahr 2020 erzielte GCP einen Veräußerungsgewinn von 302 Mio. Euro, was einem Aufschlag von 6 % über den Nettobuchwerten entspricht. Das Unternehmen schloss auch gewinnbringende Akquisitionen in Höhe von ca. 600 Mio. Euro ab, die sich hauptsächlich in London und Berlin befinden. GCP erwarb mehr als 1.400 Einheiten zu einem durchschnittlichen Faktor von 21x. Zusätzlich erwarb das Unternehmen über 800 Einheiten im Vorvermietungsstadium, die voraussichtlich in den folgenden Perioden vermietet werden. Durch die gewinnbringende Veräußerung von Objekten in verschiedenen Sekundärstädten sowie die gewinnbringenden Akquisitionen im Laufe des Jahres konnte GCP die Qualität des Immobilienportfolios weiter steigern, das per Dezember 2020 mit 1.858 Euro/m² bei einer Mietrendite von 4,5 % bewertet wird.



GCP hat sein Fremdkapitalprofil durch die Emission einer Anleihe in Höhe von 1 Mrd. Euro zu einem historisch niedrigen Kupon von 0,125 % im Januar 2021 deutlich verbessert, zusammen mit der Rückzahlung von Fremdkapital in Höhe von insgesamt über 1 Mrd. Euro (einschließlich Rückzahlungen nach dem Berichtszeitraum). Infolgedessen liegen die Fremdkapitalkosten auf einem historisch niedrigen Niveau von 1 %, während die lange durchschnittliche Fremdkapitallaufzeit von 7 Jahren beibehalten wird.



Der Geschäftsbericht für das Jahr 2020 enthält erstmals die neuen EPRA-Net-Asset-Value-Kennzahlen, die auf den überarbeiteten EPRA-Best-Practice-Empfehlungen basieren. Dementsprechend beläuft sich der Wert des EPRA Net Tangible Asset (NTA) von GCP per Ende Dezember 2020 auf 4,6 Mrd. Euro bzw. 26,5 Euro je Aktie, verglichen mit 4,4 Mrd. Euro und 25,9 Euro je Aktie per Ende Dezember 2019. Weitere Einzelheiten zur Berechnung aller EPRA-Net-Asset-Value-Kennzahlen finden Sie auf Seite 64 des Geschäftsberichts 2020.



Im Jahr 2020 wurde GCPs Engagement für Nachhaltigkeit von Sustainalytics, einer führenden Nachhaltigkeits-Ratingagentur, ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das Unternehmen im Corporate Sustainability Assessment (CSA) von S&P Global im 75. Perzentil innerhalb der Immobilien-Peergroup eingestuft.