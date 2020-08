Grand City Properties steigert FFO um 2% auf 108 Mio. Euro

Grand City Properties S.A. hat heute die Ergebnisse für die ersten sechs Monate 2020 bekanntgegeben. Trotz eines Rückgangs der Nettomieteinnahmen aufgrund erfolgreicher Immobilienveräußerungen stieg das bereinigte EBITDA im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 um 1 % auf 147 Mio. Euro und der FFO I um 2 % auf 108 Mio. Euro. Der Anstieg der operativen Rentabilität ist das Ergebnis von GCPs konstantem Mietwachstum auf like-for-like Basis in Höhe von 3,1 % und der Veräußerung von Vermögenswerten, die nicht-strategischer Natur waren und eine vergleichsweise höhere Kostenquote aufwiesen, während parallel dazu Immobilien von höherer Qualität erworben wurden. Die kontinuierlichen operativen Ergebnisse in Kombination mit positivem Rückenwind durch die starke Dynamik an den Hauptstandorten des Unternehmens führten zu Immobilienneubewertungen und Kapitalgewinnen in Höhe von 221 Mio. Euro, +3 % auf like-for-like Basis.

Angesichts der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in der ersten Hälfte des Jahres 2020 hat GCP eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Interessen sowohl der Mieter als auch der Angestellten zu schützen. In diesem Zusammenhang wurde der Geschäftsbetrieb nicht wesentlich beeinträchtigt. Das Unternehmen hat eine Vielzahl von verfügbaren Instrumenten eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Neuvermietungen wie gewohnt weitergehen, während die Mieterfluktuation gering blieb.



Im ersten Halbjahr 2020 schloss das Unternehmen Veräußerungen, einschließlich des Verkaufs der Kontrolle über Vermögenswerte, in Höhe von insgesamt über 350 Mio. Euro ab, die sich hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen befinden. Diese Veräußerungen wurden über dem Buchwert und mit einer Gewinnmarge von 43 % über den Gesamtkosten abgeschlossen. Darüber hinaus unterzeichnete GCP nach dem Berichtszeitraum Veräußerungen in Höhe von rund 370 Mio. Euro, die voraussichtlich bis Ende 2020 abgeschlossen sein werden.



Gleichzeitig erwarb GCP Vermögenswerte in Höhe von rund 150 Mio. Euro, darunter über 100 Einheiten zu einem Faktor von 20x, vor allem in mittelständischen Bezirken in London, sowie über 200 Einheiten im Vorvermietungsstadium, ebenfalls in London. Die Übernahmen wurden gegen Ende des Berichtszeitraums abgeschlossen und hatten daher nur sehr begrenzte Auswirkungen auf die operativen Zahlen. Nach dem Berichtszeitraum wurde die Akquisitionstätigkeit von GCP fortgesetzt und das Unternehmen schloss weitere Zukäufe im Wert von über 150 Mio. Euro ab. Per Ende Juni 2020 wurde das Portfolio mit 1.672 Euro/m² bei einer Mietrendite von 4,7 % bewertet.



Das robuste Finanzfundament des Unternehmens mit liquiden Mitteln von mehr als 1,5 Mrd. Euro, niedrigen Fremdkapitalkosten von 1,4 %, einer langen Fremdkapitallaufzeit von 7 Jahren sowie einem hohen Anteil unbelasteter Immobilien in Höhe von 6,2 Mrd. Euro, was 77 % des Gesamtportfolios entspricht, hat das Unternehmen in einer stabilen Position gehalten, insbesondere während der Coronavirus-Pandemie. Zudem wird es dem Unternehmen ermöglichen, attraktive Gelegenheiten zu nutzen, die sich in den kommenden Perioden ergeben könnten. Die stetige operative Rentabilität zeigte sich auch in einem starken Zinsdeckungsgrad (ICR) von 6,1x.



„Trotz vieler Herausforderungen ist GCP aus den letzten Monaten noch stärker hervorgegangen. Obwohl wir unsere Akquisitionspipeline freiwillig pausiert haben, ist es uns gelungen, unseren FFO I kontinuierlich zu steigern und gleichzeitig weitere Vermögenswerte zu veräußern und den eingebetteten Wert herauszukristallisieren, wodurch eine solide Basis für weiteres Wachstum geschaffen wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Unternehmen gut positioniert und bleibt zuversichtlich, die Prognose für das Jahr 2020 zu erfüllen“, kommentiert Christian Windfuhr, CEO von Grand City Properties.