Grand City Properties steigert FFO I um 16 %

Grand City Properties S.A. hat seine Entwicklung im ersten Halbjahr 2018 fortgesetzt. Die starke operative Performance und Kostendisziplin führten zu einem Anstieg des FFO I um 16 % auf 99 Mio. Euro. Der FFO I je Aktie verbesserte sich um 9 % auf 0,60 Euro je Aktie (1,20 Euro je Aktie auf Jahresbasis) und um 11 % nach Berücksichtigung der Perpetualpapiere. Die konsequente Steigerung des Shareholder Value zeigt sich ebenfalls in der Steigerung des EPRA NAV inklusive Perpetualpapiere um 13 % auf 4,5 Mrd. Euro.

Wertschaffendes Kapitalrecycling erhöht die Qualität des Portfolios

Der Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten in Höhe von für 142 Mio. Euro zu 12 % über dem Nettobuchwert bestätigt das wertgenerierende Geschäftsmodell von GCP. Der Gewinn nach Abzug der Gesamtkosten von 88 Mio. Euro (Gewinnmarge von über 160 %) führte zu einem Anstieg des FFO II um 119 % auf 187 Mio. Euro. Durch die Verwendung der Mittel für weitere wertschaffende Akquisitionen an hochwertigen Standorten wird die Gesamtqualität des Portfolios verbessert.



„Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2018 bestätigen unsere Konsequenz in Bezug auf hohe Performance und Wertschöpfung. Die Erfolge im bisherigen Jahresverlauf haben sich als klarer Schritt auf dem Weg zur Erfüllung unserer Prognose für 2018 erwiesen und wir realisieren kontinuierlich das Wertsteigerungspotenzial in unserem Portfolio," so Christian Windfuhr, CEO der Grand City Properties.