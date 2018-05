Grand City Properties steigert FFO I um 14 %

Grand City Properties S.A.ist mit einem Anstieg des FFO I um 14 % auf 49 Mio. Euro (0,30 Euro je Aktie) erfolgreich in das Jahr gestartet, was einem annualisierten FFO I von 198 Mio. Euro (1,20 Euro je Aktie) entspricht. Damit ist die Gesellschaft auf einem guten Weg, die Prognose für das Gesamtjahr 2018 in Höhe von 196 - 201 Mio. Euro zu erreichen, getrieben von einer starken operativen Performance, die zu einer gesteigerten Wertschöpfung und weiterem EPRA NAV-Wachstum führt.

.

Engagement für Nachhaltigkeit

Im April 2018 veröffentlichte GCP den ersten Nachhaltigkeitsbericht, der das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit dokumentiert, indem er Investoren, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und anderen Stakeholdern die Aktivitäten und Leistungen vorstellt und die hohen ESG-Kriterien des Unternehmens verankert. GCPs ehrgeizige ESG-Initiativen und hohe Standards wurden von der EPRA in 2017 mit den EPRA BPR Gold und Most Improved Company Awards, dem sBPR Gold und Most Improved Company Awards, dem 1. Platz für herausragende Beiträge für die Gesellschaft sowie der Einstufung durch Sustainalytics in das 91. Perzentil und als Outperformer unter mehr als 300 Immobilienunternehmen weltweit ausgezeichnet.