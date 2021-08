Grand City erzielt Nettomieteinnahmen von 183 Mio. Euro

Grand City Properties S.A. hat die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2021 bekanntgegeben. Die Nettomieteinnahmen beliefen sich auf 183 Mio. Euro und gingen aufgrund der in den letzten 18 Monaten getätigten Veräußerungen geringfügig zurück. Jedoch haben die Auswirkung von wertsteigernden Akquisitionen, eine robuste und effiziente operative Plattform sowie ein stabiles Niveau des Mietwachstums auf like-for-like Basis dazu beigetragen, den Rückgang der Nettomieteinnahmen teilweise auszugleichen.

.

Das bereinigte EBITDA blieb mit 147 Mio. Euro im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 stabil. Der FFO I belief sich im ersten Halbjahr 2021 auf 94 Mio. Euro und stieg damit um 3 % im Vergleich zu den 92 Mio. Euro des ersten Halbjahres 2020. Dies entspricht einem FFO I je Aktie von 0,56 Euro für das erste Halbjahr 2021, verglichen mit 0,55 Euro je Aktie im Vergleichszeitraum 2020. Der Anstieg des FFO I wurde durch niedrigere Finanzaufwendungen und eine niedrigere Perpetualpapierzuteilung als Ergebnis der fortgesetzten Optimierung der Kapitalstruktur unterstützt.



In der ersten Jahreshälfte 2021 hat GCP Veräußerungen über Buchwert von über 300 Mio. Euro abgeschlossen und dabei einen Gewinn von 29 % über den Gesamtkosten (einschließlich CAPEX) erzielt. Die Veräußerungen betrafen hauptsächlich Vermögenswerte nicht-strategischer Natur in ganz Deutschland, insbesondere in ostdeutschen Bundesländern wie Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und Brandenburg sowie in kleineren Städten in NRW. Die Verkäufe über den Buchwerten haben Mittel freigesetzt, die für hochwertige Akquisitionen im ersten Halbjahr 2021 in Höhe von ca. 300 Mio. Euro eingesetzt wurden, darunter auch Einheiten im Vorvermietungsstadium. Die Akquisitionen wurden zu einem durchschnittlichen Faktor von 18x getätigt und befinden sich hauptsächlich in London, Berlin und Dresden. Im ersten Halbjahr 2021 wurde ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 270 Mio. Euro gestartet, das voraussichtlich bis Ende 2021 laufen wird. Ca. 160 Mio. Euro des Aktienrückkaufprogramms wurden bereits im ersten Halbjahr 2021 durchgeführt.



GCP hat auch an der weiteren Optimierung seines Fremdkapitalprofils gearbeitet und in diesem Zusammenhang mehrere Maßnahmen ergriffen. In der ersten Hälfte des Jahres 2021 hat GCP seine bisher größte Anleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro zu einem sehr niedrigen Kupon von 0,125 % begeben. Darüber hinaus hat das Unternehmen ausstehende Anleihen und höher verzinsliche Bankfinanzierungen in Höhe von ca. 1 Mrd. Euro zurückgezahlt. Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten von GCP von 1,3 % zum Jahresende 2020 auf 1 % gesunken sind, während das Unternehmen eine lange durchschnittliche Fremdkapital­laufzeit von 6,7 Jahren beibehalten hat. Die solide Profitabilität von GCP hat auch dafür gesorgt, dass das Unternehmen weiterhin einen starken Zinsdeckungsgrad von 6,5x aufweist.



„Mit einem weiteren Rückgang der Leerstände und einer erneuten Verbesserung der Qualität unserer Vermögenswerte zur Jahresmitte 2021 schöpfen wir das Potenzial unseres Portfolios weiter aus und sind gut aufgestellt, um unsere Prognose für das Gesamtjahr 2021 zu erfüllen", kommentiert Refael Zamir, CEO von Grand City Properties.