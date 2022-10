GPH erwirbt Wiener Büroobjekt von S Immo

Die GPH Real Estate Gruppe hat das Büroobjekt an der Franzensbrückenstraße 5 von der S Immo AG erworben. Das an einem Standort im 2. Wiener Gemeindebezirk gelegene Gebäude verfügt über eine Gesamtnutzfläche von 2.135 m². Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion wurde im Rahmen eines strukturierten Verkaufsprozesses von der EHL Investment Consulting vermittelt.

.

Das Bürohaus mit hauseigener Tiefgarage ist aktuell zur Gänze vermietet. Die Lage in unmittelbarer Nähe zum Verkehrsknotenpunkt Praterstern bietet eine exzellente Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (S-Bahn-Stammstrecke, zwei U-Bahnlinien, Regionalzügen, Straßenbahn- und Buslinien) sowie an das hochrangige Straßennetz Wiens. Auch die Nähe zur Grünoase Prater trägt zur Attraktivität der Lage bei.



Der Verkauf der Franzensbrückenstraße 5 erfolgt nur wenige Tage nach dem ebenfalls von der EHL Investment Consulting vermittelten Verkauf des U6 Center in der Lemböckgasse. „Objekte in zentrumsnahen Lagen erfreuen sich nach wie vor toller Nachfrage, insbesondere wenn eine derart perfekte infrastrukturelle Versorgung gegeben ist wie beim Objekt Franzensbrückenstraße 5“, erklärt Franz Pöltl, Geschäftsführender Gesellschafter der EHL Investment Consulting. „Die Mieterstruktur mit vielen kleineren Mietern gewährleistet eine optimale Risikostreuung in einem von zunehmenden Herausforderungen gekennzeichneten Kapitalmarktumfeld. Die inflationsgebundenen Mieterträge sind dabei ein wesentliches Investitionsmotiv in Zeiten negativer Realverzinsung.“