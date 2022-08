Die GPEP Asset Management und die Wasgau Produktions- & Handels AG haben den Mietvertrag für den Verbrauchermarkt in der Carl-Schurz-Straße in Pirmasens vorzeitig um fünfzehn Jahre zzgl. Verlängerungsoptionen verlängert. Der Mieter beabsichtigt in Kürze umfangreiche Modernisierungsarbeiten durchzuführen, welche die Attraktivität des etablierten Nahversorgungsstandortes weiter steigern sollen.

Fotos: GPEP



