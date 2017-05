GPEP und Universal erwerben Portfolio mit 32 Fachmärkten

Die GPEP GmbH (GPEP) hat als Portfolio Manager gemeinsam mit Universal-Investment für einen institutionellen Investor 32 Fachmärkte mit einer Gesamtmietfläche in Höhe von rund 40.000 m² erworben. Die jährlichen Mieteinnahmen betragen rund 4,0 Millionen Euro. Verkäufer war ein institutioneller Fonds.

.

Die neu erworbenen Objekte mit Wertsteigerungspotenzial ergänzen das überwiegend konservativ ausgerichtete Gesamtportfolio laut der neuen Eigentümer ideal. Ziel ist eine weitere Renditesteigerung im Zuge eines aktiven Asset Managments. Die Märkte befinden sich zu etwa je 50 Prozent in West- und Ostdeutschland, insbesondere in Bayern, Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen. Rund 80 Prozent der Mieter sind Lebensmittler, 10 Prozent sind spezialisiert auf Hausrat, die übrigen 10 Prozent nutzen die Fläche unterschiedlich. Die Vermietungsquote beträgt derzeit rund 95 Prozent. Einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge von viereinhalb Jahren stehen eine gute Lage an größtenteils etablierten Einzelhandelsstandorten, attraktive Alternativkonzepte und damit interessierte Mieter gegenüber.



„Die Optimierung eines zusätzlichen, überwiegend opportunistisch ausgerichteten Portfolios beginnt bereits beim Ankauf. Dabei prüfen wir Standort, Flächenverwertbarkeit und Interesse bestehender Mieter bzw. deren Bedingungen für eine langfristige Vermietung. Mithilfe unserer Erfahrung und unseres Netzwerks streben wir so eine weitere Risiko-/Renditeoptimierung des Gesamtportfolios an“, erläutert Herwart Reip, Geschäftsführer der GPEP und u.a. verantwortlich für Ankaufsprüfung sowie Portfolio Management und Finanzierung.