GPEP kauft Truffle-Portfolio von Habona Invest

Die GPEP GmbH sichert sich laut Geschäftsführer Jörn Burghardt „eines der attraktivsten Lebensmitteleinzelhandels-Portfolios des Jahres 2021“: Die insgesamt 35 Lebensmittelfachmärkte stammen aus dem Portfolio des geschlossenen Publikumsfonds Habona Einzelhandelsfonds 05.

.

Das im exklusiven Auftrag für einen luxemburgischen Spezialfonds der Bayerischen Versorgungskammer angekaufte Portfolio „Truffle“ umfasst bundesweit 18 Lebensmitteldiscounter und 17 Vollsortimenter mit einer vermietbaren Fläche von rund 66.000 m² und generiert eine Jahresmiete von knapp 9 Mio. Euro. Mehr als 90 Prozent der Flächen sind an marktführende und bonitätsstarke Lebensmitteleinzelhändler, u. a. Rewe, Edeka und Netto vermietet. Der Vermietungsstand liegt bei über 99 Prozent. Ein Großteil der Objekte wurde 2014 bzw. in den darauffolgenden Jahren erbaut. Die durchschnittliche Restmietdauer (WALT) beträgt rund 10 Jahre. Über den Kaufpreis haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.



„Mit dem Erwerb des Portfolio Truffle ist es uns gelungen in einem extrem wettbewerbsintensiven Marktumfeld eines der attraktivsten Lebensmitteleinzelhandels-Portfolios des Jahres 2021 erfolgreich für unseren Investor - die Bayerische Versorgungskammer - anzukaufen. Damit konnten wir unsere Assets under Management auf knapp 2,0 Mrd. Euro steigern“, kommentiert Jörn Burghardt, Geschäftsführer der GPEP.



„Wir planen unseren Wachstumskurs auch 2022 fortzusetzen und erwarten eine weiter steigende Investorennachfrage nach Immobilien des Lebensmitteleinzelhandels“, ergänzt Marcel Fuhr, geschäftsführender Gesellschafter der GPEP.



„Auch Habona zieht ein überaus positives Fazit: Mit der fristgemäßen Auflösung des Fonds erhalten die Anleger des Habona Fonds 05 in diesem Jahr eine satte Extrarendite und erzielen in Summe eine zweistellige IRR-Rendite. Es freut uns sehr, auch mit unserem fünften Publikumsfonds die Prognosen deutlich zu übertreffen und damit das Fondskonzept erneut zu bestätigen“, sagt Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter der Habona.



Die rechtliche Beratung der GPEP erfolgte durch GSK Stockmann. Habona wurde durch die Kanzlei Menold Bezler anwaltlich beraten. Als Transaktionsberater fungierte die BNP Paribas Real Estate GmbH.