GPEP erwirbt Mixed-Use-Immobilie im südhessischen Niederdorfelden

Gpep erweitert ihr Portfolio um eine Mixed-Use-Immobilie im hessischen Niederdorfelden. Das 2023 fertiggestellte Objekt mit rund 4.000 m² Mietfläche kombiniert Einzelhandel und Wohnungen und wurde für ein institutionelles Sondervermögen der Universal Investment von der Werner Gruppe erworben. Parallel zur Transaktion bündelt GPEP mit der neu gegründeten „GPEP Wohnen“ Kompetenzen für das Management und die Weiterentwicklung von Wohnimmobilien.

Die im Jahr 2023 fertiggestellte Immobilie mit der Adresse „Die Landwehr 1“ umfasst zwei miteinander verbundene, zweigeschossige Gebäudeteile mit einer Gesamtmietfläche von rund 4.000 m². Der Fokus liegt auf einer nachhaltigen Kombination aus Einzelhandel im Erdgeschoss und Wohnnutzung in den Obergeschossen.



Hauptmieter ist das angeschlagene Lebensmittelunternehmen Tegut, welches auf ca. 1.600 m² einen modernen Lebensmittelmarkt betreibt. Ergänzt wird das Angebot durch eine Filiale der Bäckerei Pappert – einem regionalen Traditionsbetrieb mit erweitertem Gastronomieangebot – sowie durch ein Floristikfachgeschäft. In den Obergeschossen befinden sich 22 moderne Mietwohnungen mit 1 bis 3 Zimmern, überwiegend ausgestattet mit Balkonen oder Dachterrassen. Das Objekt ist vollvermietet. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) beträgt rund 12 Jahre.



Die Nahversorgungsfunktion der Immobilie schließt eine bestehende Angebotslücke im Neubaugebiet „Im Bachgange“ und bietet sowohl den Bewohnern als auch der Nachbarschaft eine attraktive Infrastruktur. Das Grundstück, Die Landwehr 1, ist verkehrsgünstig gelegen, mit direkter Anbindung an die Bundesstraße. Zugleich befindet es sich an der Erschließungsstraße zum neu geschaffenen Wohnquartier der Gemeinde.



Die Immobilie erfüllt hohe ESG-Standards. Die moderne Gebäudetechnik beinhaltet u.a. energieeffiziente Wärmepumpen sowie eine durchgängige LED-Beleuchtung. Die begrünten Dächer sind mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Für die Förderung der E-Mobilität stehen den Kunden und Bewohnern Ladestationen zur Verfügung. Der tegut-Markt nutzt das neueste Ladenbaukonzept, inklusive ressourcenschonender Kälte-Anlagen mit Wärmerückgewinnung. Zudem fungiert das Gebäude bereits heute als sozialer Treffpunkt im Quartier und stärkt so die Nachbarschaftsentwicklung.



„Mit dieser Transaktion ermöglichen wir unseren Investoren ein zukunftsorientiertes Investment mit einer attraktiven Rendite. Die Kombination von Nahversorgung und Wohnen an einem Standort sorgt für eine hohe Besucherfrequenz und eine nachhaltig stabile Mieternachfrage„, so Jörn Burghardt, Geschäftsführer bei GPEP. “Um dieses Potenzial langfristig zu sichern und wertschöpfend zu nutzen, bündeln wir die erforderlichen Management-Kompetenzen in unserem Hause. Neben unserer etablierten Expertise im Bereich der Handelsimmobilien bauen wir deshalb unsere Wohnraumsparte strategisch aus. Hierfür haben wir GPEP Wohnen gegründet, die sich auf die professionelle Bewirtschaftung und Weiterentwicklung von Wohnraum konzentriert.“