GPEG erwirbt Fachmarkt-Portfolio

Der Asset und Property Manager beurkundet im 1. Quartal dieses Jahres ein Off-Market Portfolio mit 10 Fachmarktzentren und Supermärkten. Es handelt sich um 42 Mieteinheiten in etablierten Lagen mit rund 33.000 m² Mietfläche, die zu 100 % vermietet sind.

Die GPEP GmbH hat das Portfolio für einen betreuten Fonds von einem internationaler Portfoliomanager erworben. Zu den Ankermietern zählen überwiegend Unternehmen der großen deutschen Lebensmittelhandelskonzerne. Die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) beträgt rund 8 Jahre. Die Objekte befinden sich größtenteils in den alten Bundesländern in sehr guten Wettbewerbspositionen.



„Das Portfolio ergänzt den bisherigen Bestand um Liegenschaften mit einem größeren Einzelvolumen in sehr gutem Zustand. Es stärkt die laufenden stabilen Einnahmen des investierenden Sondervermögens und führt zu einer weiteren Diversifikation in Bezug auf den Mietermix und die geografische Lage.“, erläutert Dagmar Schuster, Leiterin Transaktionen und Beteiligungsmanagement bei GPEP.



„Der Erwerb dieses Portfolios zeigt die unveränderte Fähigkeit der GPEP, auch in einem zunehmend umkämpften Markt mit zahlreichen neuen Marktteilnehmern attraktive Investments in dieser Assetklasse zu finden und zu sichern. Kurze Entscheidungswege bei allen Beteiligten und schnelles, verbindliches und verlässliches Handeln waren bereits in der Vergangenheit ein Schlüsselfaktor für erfolgreiche Transaktionen. Diese Parameter werden in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen“, ergänzt Herwart Reip, Geschäftsführer der GPEP und u.a. verantwortlich für Ankaufsprüfung, Portfoliomanagement und Finanzierung.