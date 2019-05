Gorgeous Smiling Hotels feiert Spatenstich in Laichingen

Am vergangenen Dienstag war die Kleinstadt Laichingen in Baden-Württemberg Schauplatz eines besonderen Ereignisses: Gemeinsam mit zahlreichen Gästen wurde der Spatenstich für eine neue Hotelimmobilie mit 6 Etagen und 106 Zimmern gesetzt.

.

In der Wilhelm-Maybach-Straße 17 lässt die Gorgeous Smiling Hotels GmbH in Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmen Hübner Gruppe und dem Architekturbüro Wolfgang Wagner einen Neubau mit moderner Silhouette und 3.650 m² Gesamtnutzfläche entstehen. Einziehen wird ein Hotel der Marke Arthotel ANA.



Heiko Grote, einer der drei Geschäftsführer der Gorgeous Smiling Hotels GmbH: „Wir freuen uns sehr darüber, das Portfolio unserer Marke Arthotel ANA um einen weiteren spannenden Standort zu ergänzen.“ Die Boutique-Hotels der Marke Arthotel ANA sind in Deutschland und Österreich bereits mit 30 Häusern vertreten.