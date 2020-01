GORE verkauft Takko-Zentrale in Telgte

Die GORE German Office Real Estate AG hat die Takko-Unternehmenszentrale in Telgte nahe Münster an einen institutionellen Immobilieninvestor veräußert. Der Deal wurde von der Publity AG im Rahmen des Asset-Management-Vertrages durchgeführt. Dies teilten die beiden Unternehmen mit. Der entsprechende Vertrag wurde bereits notariell beurkundet, das Closing der Transaktion wird bis Ende Februar 2020 erwartet. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Hinter dem Börsenneuling GORE [wir berichteten] steht die Publity AG und deren Großaktionär Thomas Olek, der direkt und indirekt einen großen Aktienanteil (TO-Holding GmbH/64,46%) hält. Das Investmentunternehmen hatte die Unternehmenszentrale in 2016 für ihren Publity Perfomance Fonds Nr. 6 erworben [wir berichteten] und eineinhalb Jahre später wieder aus dem Fondsvermögen an eine Gesellschaft verkauft [wir berichteten]. In 2019 ist die Immobilie nun Teil des Startportfolios von GORE: Für Thomas Olek, CEO von Publity, dennoch ein Beleg für einen weiteren Asset-Management-Erfolg und ein „sehr gutes Netzwerk“. Wie nah der Käufer dem Hauptaktionär bei dieser Transaktion wieder steht, ist nicht klar, da zu den Transaktionsdetails keine weiteren Angaben gemacht werden.



Auch bei den anderen Immobilien des Startportfolios von GORE handelt es sich bei zwei weiteren Immobilien um ehemalige „Publity-Immobilien“, die einst zum Vermögen des Performance Fonds Nr. 6 gehörten. Das Haus der Wirtschaftsförderung (Mülheimer Straße 100) in Duisburg mit 3.630 m² und einer aktuellen Vermietungsquote von 67 % wurde von Publity in 2017 verkauft [wir berichteten], ebenso wie die Büroimmobilie „Hewlett-Packard-Straße 4 “in Bad Homburg mit 5.176 m² und einer aktuellen Vermietungsquote von 91% [wir berichteten].



Die jetzt verkaufte Takko-Unternehmenszentrale in der Alfred-Krupp-Straße 21 ist vollständig und langfristig an die Takko Holding GmbH vermietet, welche die Immobilie als Teil der Geschäftszentrale nutzt. Der Mietvertrag hat noch eine Laufzeit von nahezu 13 Jahren. Die Immobilie verfügt über eine Mietfläche von 3.083 m² und befindet sich in einem etablierten Gewerbegebiet der Stadt Telgte im Einzugsbereich von Münster. Die dreigeschossige Single-Tenant-Immobilie, zu der auch 140 Pkw-Stellplätze gehören, wurde 2007 erbaut.