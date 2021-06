GORE verkauft Nuvisan-Standort in Grafing

Die GORE German Office Real Estate AG verkauft den Nuvisan-Standort in Grafing. Das Forschungsinstitut hatte den Mietvertrag für seine Flächen erst im vergangenen Jahr bis 2035 verlängert [wir berichteten]. Über den Käufer und den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Transaktion wurde von der Publity AG in ihrer Funktion als Asset Manager für die GORE sowie Neopolis Advisory begleitet. Die Gewerbeimmobilie wurde 2018 von Publity erworben und seither kontinuierlich entwickelt.



„Die Veräußerung der Gewerbeimmobilie in Grafing untermauert unser erfolgreiches Geschäftsmodell, das unter anderem für den Verkauf von attraktiven Objekten mit Renditepotenzial steht. Auch bei dieser Transaktion haben wir von dem Know-How unseres bewährten Partners publity profitiert“, so Jörg Reinhardt, CEO der GORE.