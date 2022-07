GORE veräußert drei Büroimmobilien in Ratingen

Die GORE German Office Real Estate AG trennt sich von drei weiteren Büroimmobilien. Die Objekte mit einer Gesamtmietfläche von rund 10.200 m² befinden sich in einem attraktiven Gewerbegebiet in Ratingen bei Düsseldorf. Über den Käufer sowie den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Zu den Mietern zählt unter anderem ein international führendes Energie- und Technologieunternehmen. Die Transaktion wurde von der Publity AG als Asset Manager für die GORE umgesetzt. Die Veräußerung der Immobilien in Deutschland erfolgt strategiegemäß als Teil der Neuausrichtung von GORE mit Fokus auf attraktive Gewerbeimmobilien in Luxemburg.



„Wir freuen uns über den Verkauf der Büroimmobilien in Ratingen und fokussieren uns nunmehr im Rahmen unserer strategischen Neuausrichtung auf Premium-Immobilien in Luxemburg. Wir haben auch bei dieser Transaktion vom Know-how und Netzwerk unseres Partners Publity profitiert“, kommentiert Jörg Reinhardt, CEO von GORE.



„Die Immobilien bestechen durch eine hervorragende Infrastruktur mit direkter Anbindung an die Autobahn A44. Attraktive Immobilien in guter Lage bleiben auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten stark nachgefragt“, ergänzt Frank Schneider, Vorstand von Publity.