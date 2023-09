GORE meldet Millionen-Verluste

Die GORE German Office Real Estate AG ist durch Wertanpassungen tief in die Verlustzone gerutscht. Laut vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 ergibt sich ein Fehlbetrag von rund 7,95 Millionen Euro,

Für das Geschäftsjahr 2021 geht der Vorstand davon aus, dass der operative Gesamtverlust im Jahr 2021 bei rd. 42,31 Mio. Euro lag. Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2021 belief sich voraussichtlich auf rd. 27,26 Mio. Euro (31.12.2020: 69,57 Mio. Euro).



Der Vorstand beabsichtigt in der nächsten Hauptversammlung vorzuschlagen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 37.525.000 Euro eingeteilt in 37.525.000 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Stückaktie, nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff. AktG ) zum Zwecke des Ausgleichs von Wertminderungen und sonstigen Verlusten in Höhe von EUR 51.936.949,77 und der Einstellung eines Betrags in Höhe von 15.608.050,23 Euro in die Kapitalrücklage der Gesellschaft um 33.772.500 Euro auf 3.752.500 Euro herabzusetzen.



Die Kapitalherabsetzung dient der Deckung von Verlusten und der Einstellung eines Teils des Grundkapitals in die Kapitalrücklage. Durch den infolge der Durchführung der Kapitalerhöhung steigenden Anteil jeder Aktie am Eigenkapital der Gesellschaft erwartet der Vorstand einen entsprechenden Anstieg des seit Monaten unter 1,00 Euro liegenden Börsenkurses auf deutlich über 1,00 Euro. Auf diese Weise soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, bei Bedarf schnell und flexibel neue Mittel im Rahmen von Kapitalerhöhungen aufnehmen zu können.