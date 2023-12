GORE HV beschließt Sachkapitalerhöhung und Umfirmierung

Die Aktionäre der GORE German Office Real Estate AG haben sämtlichen Tagesordnungspunkten auf der gestrigen außerordentlichen Hauptversammlung mit großer Mehrheit von mehr als 98,5 Prozent der Stimmen zugestimmt.

.

Mit diesem Ergebnis würde u.a. der Erwerb von 100 % der Aktien an der Schweizer First Move! AG („First Move“) im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. First Move verfügt über eine patentierte Park- und Parkhaustechnologie, die eine Erhöhung der Flächenproduktivität der Parkhausfläche um über 100% gegenüber einem herkömmlichen Parkhaus erreicht. Durch die – auch für die Nachrüstung geeignete Lösung – werden der Schadstoffausstoß und der Flächenbedarf deutlich reduziert und die Kapazitäten zur Aufladung von Elektrofahrzeugen zudem deutlich erhöht. Mit der Übernahme nimmt GORE eine Neufokussierung ihres Geschäftsmodells vor, um sich zum führenden Akteur im stark wachsenden Markt für „automatisiertes Parken“ zu entwickeln. Im Zuge der Neufokussierung haben die Aktionäre auch der Umfirmierung der Gesellschaft in „GORE Technologies AG“ mit großer Mehrheit zugestimmt.



Die Sachkapitalerhöhung wird auf der von der ordentlichen Hauptversammlung der GORE am 20. Oktober 2023 beschlossenen Kapitalherabsetzung auf 3.752.500 Euro aufsetzen und gegen Gewährung von 19.000.000 neuen GORE-Aktien zu einem Ausgabepreis von 6,00 Euro je GORE-Aktie an die Aktionäre der First Move erfolgen. Das Austauschverhältnis wird 190.000:1 betragen, d.h. für je eine Aktie der First Move sollen deren Aktionäre 190.000 neue GORE-Aktien erhalten. Dem Austauschverhältnis zugrunde liegt eine gutachterlich ermittelte Bewertung der First Move in Höhe von rd. 129,7 Mio. Euro, wobei sich mit den Aktionären der First Move auf einen darunter liegenden Bewertungsansatz für die Transaktion von 114 Mio. Euro verständigt werden konnte.