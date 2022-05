GORE beruft außerordentliche Hauptversammlung ein

Die German Office Real Estate AG beruft für den 8. Juni 2022 eine außerordentliche Hauptversammlung ein. Dies teilte das Unternehmen heute mit. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft im Wege einer Sachkapitalerhöhung unter Einbringung eines in Luxemburg gelegenen und über eine Beteiligungsstruktur gehaltenen Immobilienportfolios unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie eine entsprechende Änderung der Satzung.

.

Das Grundkapital der GORE in Höhe von 37,525 Millionen Euro soll im Rahmen der Sachkapitalerhöhung um 160 Millionen Euro auf 197,525 Millionen Euro durch Ausgabe von 160 Millionen neuen, auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 Euro gegen Sacheinlagen erhöht werden. Der für die GORE anzusetzende Wert je Aktie liegt bei 3,00 Euro. Damit liegt die Bewertung deutlich über dem aktuellen Börsenschlusskurs von derzeit 2,12 Euro. Zur Zeichnung der neuen Aktien wird ausschließlich die LIC Income-Producing Property mit Sitz in Luxemburg zugelassen. Der Gesamtwert der für die Einbringung des Immobilienportfolios zu gewährenden neuen Aktien beträgt 480 Mio. Euro.



Die geplante Sachkapitalerhöhung ist der erste Schritt für die beabsichtigte strategische Expansion der GORE und der Fokussierung der Gesellschaft auf den luxemburgischen Immobilienmarkt. In einem zweiten Schritt sollen zunächst 151 Millionen der neu entstandenen GORE-Aktien in die GORE-Mutter Preos Global Office Real Estate & Technology AG im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Preos-Aktien eingebracht werden. Diese Sachkapitalerhöhung soll auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Preos am 9. Juni 2022 beschlossen werden. Im nächsten Schritt soll ein weiteres Portfolio von vier luxemburgischen Immobilien eingebracht werden. Diese weitere Sachkapitalerhöhung wird voraussichtlich gegen Ausgabe weiterer Neuer GORE-Aktien im Gegenwert von voraussichtlich rd. 1,75 Mrd. Euro zwischen dem 4. Quartal 2022 und dem 4. Quartal 2023 erfolgen. Der vierte und letzte Schritt sieht vor, die infolge dieser weiteren Sachkapitalerhöhung neu entstandenen GORE-Aktien ebenfalls im Wege einer Sachkapitalerhöhung in die Preos gegen Ausgabe neuer Preos-Aktien einzubringen.