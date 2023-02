Die Goose Gourmet GmbH hat ca. 180 m² Bürofläche in der Mainzer Landstraße 181 in Frankfurt am Main angemietet. Der Einzug des Cateringunternehmens in das Kontorhaus soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 erfolgen. Eigentümer ist die KanAm Grund Group, die das Gebäude 2020 erworben hat . Angermann war vermittelnd

[…]