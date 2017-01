Google zieht ins Berliner Umspannwerk von Avignon Capital

Umspannwerk in Kreuzberg

Google hat einen Mietvertrag für Flächen im ehemaligen Umspannwerk in Berlin Kreuzberg unterzeichnet, dass zum Portfolio von Avignon Capital gehört. Vom 1. Januar 2017 an wird Google die Veranstaltungshalle und das Erdgeschoss des Gebäudes nutzen und dort einen Google Campus einrichten, einen neuen Bereich für Technologie-Entrepreneure in Berlin.

Das Umspannwerk ist der erste Google Campus in Berlin. Die Räume dort sollen Entrepreneuren helfen, an der Seite von anderen Technologieexperten vor allem aus dem Startup-Sektor ihr Geschäft zu entwickeln und aufzubauen. Nach London, Warschau, Madrid, Sao Paulo, Seoul und Tel Aviv wird Berlin der siebte Google Campus weltweit sein.



Avignon hatte das Umspannwerk im ersten Quartal 2015 übernommen. Das 11.500 m² große Objekt mit gemischter Nutzung und mehreren Mietern, gebaut im Jahr 1926, diente früher als Umspannwerk. Heute ist es ein lebhafter Campus für die Kreativ- und Medienbranche, das von verschiedenen Mietern aus Medien und Technologie, darunter Red Bull Studios, genutzt wird. “Bei Avignon sind wir stets darum bemüht, Mieter zu finden, die hinter den Kernwerten unserer Objekte stehen. Die Marke Google passt perfekt zum kreativen Ethos des Umspannwerks, einem Campus, auf dem einige der am stärksten vorwärtsdenkenden und inspiriertesten Unternehmen Berlins vereint sind“, so Patrick Flaton, CFOO bei Avignon Capital.



„Google als neuen Mieter zu haben, wird nicht nur die Bekanntheit des Umspannwerks steigern, sondern auch das innovative Ökosystem bereichern, das in diesem Gebäude zu finden ist. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten und Jahren Gastgeber für den Google Campus zu sein.”

Das Portfolio von Avignon Capital umfasst eine Reihe von Kreativgebäuden mit Campus-Charakter, darunter neben dem erwähnten Umspannwerk (Kreuzberg) das Ampere-Gebäude, ein früheres Umspannwerk im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg, und Berliner Union Film, einen 104 Jahre alten Kinostandort im Bezirk Tempelhof.